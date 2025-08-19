На Урале снижается активность клещей

В Свердловской области стало меньше случаев укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю от членистоногих пострадало около 200 человек. Однако риск подцепить клеща в лесу или парке остается вплоть до установления снежного покрова, поэтому специалисты просят уральцев быть осторожными на природе.

Всего с начала теплого сезона зарегистрировано 28,5 тысячи пострадавших от укусов клещей. Это на 5% выше аналогичного периода прошлого года и на 10% ниже среднего многолетнего показателя. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 192 человека (у 54 диагноз подтвержден), с подозрением на клещевой боррелиоз – 342 человека (у 196 диагноз подтвержден). Возбудитель лайм-боррелиоза встречался почти у каждого второго клеща (42,5%), взятого для лабораторного исследования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

