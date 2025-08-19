Водоканал перекроет улицу Розы Люксембург на полтора месяца

Специалисты ЕМУП «Водоканал» закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Розы Люксембург, с перекрытием улицы Карла Маркса возле домов № 37 и № 39 с 20 августа по 7 октября.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано со строительством сетей водопровода и канализации к зданию по адресу: Розы Люксембург, 45. На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Объезд для автомобильного транспорта будет организован по улицам Розы Люксембург – Куйбышева – Белинского – Карла Маркса. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

