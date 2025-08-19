В Нижнем Тагиле женщина на иномарке сбила мальчика на велосипеде

В ДТП на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле пострадал подросток. Как сообщили в пресс-службе облГАИ, инцидент произошел вчера в 16-20. Женщина 1974 г.р. за рулем «Митцубисси ASX» не пропустила на перекрестке 13-летнего мальчика, который ехал через дорогу на велосипеде на зеленый сигнал светофора. С места происшествия ребенка с различными травмами доставили в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.

За рулем легкового автомобиля была 51-летная местная жительница, имеющая стаж управления транспортным средством 13 лет. В течение последнего года она три раза привлекалась к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Женщина прошла процедуру освидетельствования на состояние опьянения, она была трезва.

Она рассказала сотрудникам Госавтоинспекции, что выехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора, ехала медленно, а мальчик на велосипеде резко выехал слева от нее на проезжую часть, и она его не заметила.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

