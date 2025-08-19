В центре Екатеринбурга автобус столкнулся с «газелью»

Сегодня днем возле дома по адресу ул. Челюскинцев, 64, столкнулись пассажирский автобус «Ютонг» и автомашина «газель», последняя после аварии опрокинулась.
Как сообщили в пресс-службе ГАИ, в результате ДТП травмы получил водитель «газели», его отвезли в больницу.
Автоинспекторы установили, что в момент аварии в салоне автобуса, ехавшего по маршруту Екатеринбург – Первоуральск, находилось 8 пассажиров, они не пострадали.
Екатеринбург, Елена Владимирова
