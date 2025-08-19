В Свердловской области возникла угроза урожаю картофеля

Дачники Свердловской области бьют тревогу: из-за повышенной влажности на участках начал гнить картофель. Обильные дожди привели к сильному поражению посадок, садоводам приходится убирать картофель на две-три недели раньше обычного, чтобы сохранить урожай. Из разных территорий Свердловской области поступают сообщения о том, что растение поразил фитофтороз, на грядках уже почти нет ботвы, а часть клубней уже поражена гнилью.

«Новый День» взял комментарий на эту тему у представителя министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. «На данный момент аграрии региона приступили к уборке только раннеспелых сортов, к массовой уборке картофеля сельхозпроизводители приступят в начале сентября. На сегодняшний день агропромышленный комплекс не столкнулся с проблемой поражения урожая, но важно понимать, что к массовой уборке производители еще не приступили», – сообщили в министерстве.

Фитофтороз – это болезнь растений, вызванная грибком, которая проявляется в виде пятен на листьях, стеблях и плодах. Жители Свердловской области ежегодно сталкиваются с подобной проблемой, но ближе к сентябрю.

Екатеринбург, Егор Акулинин

