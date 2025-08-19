Храм Святых Божиих строителей в Академическом отметил 10-летие

В Академическом районе Екатеринбурга отметили десятилетие со дня первой литургии в храме Святых Божиих строителей. Праздничное богослужение прошло 17 августа, возглавил его митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В храме собрались десятки прихожан. Особое внимание было уделено людям, благодаря которым храм появился в Академическом. Митрополит вручил орден преподобного Андрея Иконописца Алексею Петровичу Воробьёву, члену совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), отметив его личный вклад в становление прихода.

Принимая награду, он вспомнил первые годы строительства: на месте нынешнего района ещё не было жилых домов, а богослужения проходили в недостроенном здании. «Мы выбрали место, владыка Викентий благословил, и храм начали строить всем миром. Сегодня, спустя 10 лет после первой службы, мы видим, как Академический растёт и хорошеет», – рассказал Алексей Воробьёв, член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» .

В этот день церковные награды получили и другие участники развития прихода и района. В том числе, орден праведного Симеона Верхотурского I степени был вручен генеральному директору АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергею Ланцову и генеральному директору УК «Академический» Андрею Сизову. Медали святых Царственных Страстотерпцев I степени получили Николай Смирнягин (глава администрации Академического района) и Александр Кудрявцев (руководитель филиала ООО «Объединенная служба заказчика» в г. Екатеринбурге).

Медали праведного Симеона Верхотурского III степени – Евгений Жолудев (председатель благотворительного «Фонда для строительства культовых и памятных сооружений»), Сергей Сапегин (директор ООО «Мастер-Дом»), Сергей Серебряков (индивидуальный предприниматель).

В завершение праздника каждый гость получил сладкий пряник – символ радости и общности.

Храм Святых Божиих строителей был построен в 2015 г. и быстро стал духовным центром района. В двухъярусном здании расположены главный храм во имя святителя Алексия Московского, два придела и нижняя крестильня.

