На «УГМК-Арене» пройдет уникальный концерт – попасть на него смогут только 200 человек

31 августа на «УГМК-Арене» пройдет необычное мероприятие – концерт классической музыки под открытым небом. «В этот день стартует новый формат культурных мероприятий – камерные вечера на стилобате арены», – сообщают организаторы мероприятия.

Со сцены прозвучат арии и дуэты шедевров мировой оперы: Моцарт – «Волшебная флейта», Верди – «Риголетто» и «Травиата», Пуччини – «Богема», «Турандот» и «ДжанниСкикки», Бизе – «Кармен», Доницетти – «Любовный напиток».

Перед зрителями под аккомпанемент Светланы Смирновой выступят артисты Екатеринбургского театра оперы и балета Сергей Осовин (тенор), Максим Шлыков (баритон) и приглашённая солистка Большого театра Ольга Семенищева (сопрано).

Как отмечают организаторы культурного мероприятия, уникальность вечернего концерта – в самой атмосфере: закат последнего дня уходящего лета, открытая сцена, где декорациями выступит вечерний Екатеринбург, и музыка, которая объединяет поколения: «Это событие, которое захочется повторить, но этим летом случится лишь однажды!».

Провести последний вечер лета в окружении музыки и красоты смогут 200 человек – именно столько зрительских мест вместит открытая площадка уникального спортивного объекта.

Более подробная информация здесь: 31 августа «Финальный аккорд лета» – концерт под открытым небом на «УГМК-Арене».

Екатеринбург, Елена Васильева

