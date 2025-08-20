Ребенку оторвало руку эскалатором. Возбуждено уголовное дело (ФОТО)

В Екатеринбурге в ТЦ «Ботаника Молл» вечером 19 августа произошел ужасный несчастный случай: маленькому ребенку оторвало часть руки на эскалаторе.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, очевидцы позвонили в экстренные службы в 19:50. Скорая помощь прибыла на место ЧП через 7 минут. Травмированную часть руки врачи быстро убрали в лед и вместе с малышом доставили в девятую горбольницу Екатеринбурга.

Семья, в которой случилась беда, благополучная, на учете не состоит, полная, родители воспитывают трех детей, мать находится в декретном отпуске. Вчера женщина с двумя малышами пришла в торговый центр, детей держала за руки, на мгновение отвлеклась и потеряла одного ребенка из виду.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Устанавливаются возможные очевидцы, следователи допрашивают руководство и персонал торгового центра, изучается документация по обслуживанию эскалатора. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка, выполняются иные мероприятия, по итогам которых инциденту будет дана надлежащая правовая оценка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

