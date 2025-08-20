На НТМК прошла проверка качества переработки выбросов – воздух стал значительно чище

На ЕВРАЗ НТМК завершилась плановая проверка Росприроднадзора по оценке эффективности мероприятий комбината в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В ходе нее было подтверждено, что предприятие в полном объеме выполнило задачу, а полученный экологический эффект в полтора раза превысил предусмотренный планом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа, проверка побывала на коксохимическом, конвертерном и прокатном производствах. Эксперты провели замеры на агрегатах, введенных в работу на КХП в рамках перехода подразделения на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа с использованием теплообменников закрытого типа. Представители Росприроднадзора подтвердили снижение специфических выбросов коксохимпроизводства и изоляцию бензола, нафталина и других загрязняющих веществ от атмосферного воздуха. Охлаждение коксового газа происходит в закрытых агрегатах, открытые отстойники и градирня выведены из эксплуатации. Очищенный коксовый газ возвращается обратно для дальнейшего использования в производстве и топливной системе комбината.

Также представители РПН проконтролировали работу аспирационных систем в нескольких подразделениях предприятия. Основные замеры проводились на аспирации миксерного отделения конвертерного цеха, также были проверены локальные установки на КХП и в нескольких прокатных цехах.

Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ составило 672,7 т/г при запланированных 424 т/г. Программа технического перевооружения аспирационных установок (переход на современные пылегазоочистные установки для более высокой степени очистки запыленного воздуха) выполнена в полном объеме, отмечено в акте проверки Росприроднадзора.

Напомним, что на предприятиях ЕВРАЗ НТМК продолжается реализация мероприятий по федеральному проекту «Чистый воздух» по техперевооружению установок по производству электродного пека, который предполагает закрытие устаревших пекококсовых батарей и переход на принципиально новую экологически безопасную технологическую цепочку. Техперевооружение позволит снизить выброс специфических веществ коксохимического производства еще на 140,7 тонны в год, повысить безопасность труда и улучшить условия работы сотрудников. Закончится работа должна к 2026 году.

Также реализуется проект по установке перекрытий на открытые отстойники и бассейны биохимической установки с эвакуацией отходящих газов. Будет смонтирована современная система сбора и очистки отходящих газов. Это также позволит дополнительно снизить выбросы ароматических веществ коксохима.

Кроме того, в 2024 году ЕВРАЗ НТМК начал техническое перевооружение коксовой батареи №10. Инвестиции в реализацию проекта превысят 28 млрд рублей. Применение современных технологических решений даст значительный экологический эффект: прогнозируемое сокращение выбросов в атмосферу – свыше 1 тыс. тонн в год. Данное мероприятие не входит в федеральный проект «Чистый воздух», но имеет значительный экологический и социальный эффект.

По проекту «Чистый воздух» на ЕВРАЗ НТМК запланированы девять масштабных воздухоохранных мероприятий, шесть из них уже реализовано, выбросы загрязняющих веществ снижены на 7,9 тыс. тонн, а затраты составили 6,36 млрд рублей. На комбинате проведено техперевооружение установки сухого тушения кокса, с вводом в работу оборудования, которое утилизирует избыточные газы. В 2018 и 2020 годах введены в работу новые экологичные доменные печи № 7 и 6, которые оснащены современными аспирационными установками, что позволило снизить остаточную запыленность отходящих газов в 2,5 раза.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube