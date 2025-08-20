Куренков и Жога обсудили пожары, новый тренировочный центр для спасателей и дефицит кадров

В Екатеринбург с рабочим визитом прибыл министр МЧС Александр Куренков. С ним встретился полпред Артём Жога. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе полпредства, в ходе беседы обсуждались текущие вопросы взаимодействия регионов УрФО с МЧС России. Всего с начала пожароопасного периода 2025 года на территории округа возникло 432 природных пожара, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение на 40%. Действующих возгораний на территории округа сейчас нет.

«В Уральском федеральном округе и в Свердловской области особое внимание уделяется пожарной безопасности. Конечно, хорошая статистика по природным пожарам обусловлена в том числе дождливой погодой. Однако все службы продемонстрировали слаженную работу и готовность в любой момент приступить к ликвидации возгораний», – отметил полпред.

Кроме того, на встрече обсуждались планы по строительству инновационного учебно-тренировочного центра подготовки пожарных и спасателей на базе учебно-тренировочного полигона Уральского института ГПС МЧС России. Его предполагается построить в Сысертском районе Свердловской области. Также Александр Куренков и Артём Жога затронули вопросы комплектования личного состава МЧС в Свердловской области.

Также Глава МЧС и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер открыли отдельный пост пожарной охраны в посёлке Шабровский, он будет обеспечивать безопасность 5 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов.

Екатеринбург, Елена Васильева

