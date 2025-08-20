Ночью на Урале выпал град диаметром 7 мм

Вечером 19 августа и в ночь на 20 августа в Свердловской области местами прошли сильные ливни, грозы, кое-где выпал град.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, град диаметром 7 мм пошел вечером в Ревде. Пользователи соцсетей также рассказали о граде в Полевском, Арамили, Бисерти.

Сильный дождь ночью 20 августа лил в Нижнем Тагиле и Висиме, количество осадков 15 мм. Грозы прошли в Пермском крае, Свердловской области (преимущественно в западной половине) и в Челябинской области.

Сегодня циклон будет двигаться по территории Свердловской области на восток, с ним пройдут сильные дожди, сопровождаемые грозами, кое-где сильным ветром. Сохранится погода преимущественно пасмурная и прохладная: +18…+20 °C, на востоке области до +22°.

Днем 21 августа осадки ослабеют, с отходом циклона ожидаются прояснения в облачности, потеплеет до +20…+24°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

