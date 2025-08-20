Житель Екатеринбурга осужден за контрабанду леса

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 56-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере», сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

С 29 августа 2022 года по 13 ноября 2024-го мужчина организовал незаконный вывоз с территории России за границу стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород объемом более 540 куб. м, стоимостью свыше 6 миллионов рублей.

Подсудимому назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, а также конфискованы более 5 миллионов рублей, вырученные с незаконной деятельности. Часть лесоматериалов, которые еще не были вывезены из страны, удалось вернуть в доход государства.

Екатеринбург, Егор Акулинин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube