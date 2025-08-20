российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 августа 2025, 10:32 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Участника СВО из Свердловской области незаконно объявили беглецом

Жителю Талицы, сражающемуся на СВО, присвоили статус «СОЧ» (самовольное оставление части или места службы) из-за того, что он находился в госпитале. Однако после прохождения лечения военнослужащий вернулся в часть вовремя.

Супруга бойца обратилась за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову – сообщил парламентарий в своем telegram-канале. Дело было направлено в военную прокуратуру. В ходе проверки было установлено, что статус «СОЧ» присвоен необоснованно.

Ранее сообщалось, что этот же боец уже столкнулся с бюрократическими проблемами. Мужчина подписал контракт в августе 2024 года, но положенные выплаты за боевые действия не получал. До вмешательства военной прокуратуры ему приходилось сражаться, получая минимальное денежное довольствие в размере 39 тысяч рублей.

Екатеринбург, Егор Акулинин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,