Участника СВО из Свердловской области незаконно объявили беглецом

Жителю Талицы, сражающемуся на СВО, присвоили статус «СОЧ» (самовольное оставление части или места службы) из-за того, что он находился в госпитале. Однако после прохождения лечения военнослужащий вернулся в часть вовремя.

Супруга бойца обратилась за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову – сообщил парламентарий в своем telegram-канале. Дело было направлено в военную прокуратуру. В ходе проверки было установлено, что статус «СОЧ» присвоен необоснованно.

Ранее сообщалось, что этот же боец уже столкнулся с бюрократическими проблемами. Мужчина подписал контракт в августе 2024 года, но положенные выплаты за боевые действия не получал. До вмешательства военной прокуратуры ему приходилось сражаться, получая минимальное денежное довольствие в размере 39 тысяч рублей.

Екатеринбург, Егор Акулинин

