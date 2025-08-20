Уральцам запретили ходить в лес из-за падения ступеней ракеты

Жители севера Свердловской области не смогут пойти в лес до 22 августа включительно из-за возможного падения частей ракеты-носителя. Предупреждение касается Карпинского района, о чем сообщил глава Андрей Клопов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что накануне прошло заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями Роскосмоса.

«Детально проработали с коллегами мероприятия по обеспечению безопасности населения и минимизации возможных последствий проведения данного мероприятия. Особое внимание уделили координации действий экстренных служб, включая МВД, МЧС, службы спасения, и других подразделений, задействованных в обеспечении безопасности», – сообщил мэр.

Отметим, речь идет о сегодняшнем пуске. В 20:13 по московскому времени с Байконура в космос отправится биоспутник «Бион-М» № 2, на борту которого будут находиться 75 мышей, мухи-дрозофилы, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии. Космический аппарат будет выведен на солнечно-синхронную орбиту ракетой «Союз-2.1б». В космосе спутник пробудет около месяца, по итогам ученые изучат влияние радиации и невесомости на живые организмы.

Екатеринбург, Елена Сычева

