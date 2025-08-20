В субботу в парке Маяковского начнется фестиваль «Лица улиц»

Фестиваль уличных театрализованных представлений «Лица улиц» пройдет в Екатеринбурге 23 августа. В этом году он отмечает 10-летие и будет посвящен городским историям, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Екатеринбург приедут театральные коллективы из разных городов России. В течение одного дня на 5 сценических площадках пройдут 20 спектаклей от 16 театров Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и других городов. Фестиваль пройдет в парке Маяковского, начало в 13:30.

В 14:00 стартует интерактивный уличный спектакль от театра кукол «Туки-Луки» (Пермь) – «H₂O». Зрители смогут напрямую повлиять на развитие сюжета. В зависимости от реакций зрителей представление может превратиться в комедию, драму или даже фарс.

В 15:00 начнется семейный интерактивный спектакль одного актера «Клоун Авабука» одноименного театра из Санкт-Петербурга.

А в 18:00 продюсерский центр «ЛАД» (Екатеринбург) ждет зрителей на постановку «Весь Шекспир за час». Три актера представят основные пьесы Шекспира – от трагедий до комедий. Это современная интерпретация классики от режиссера Ирины Павловой с элементами пародии и отсылками к сегодняшним реалиям.

Вход на все постановки свободный.

Афиша с сайта парка Маяковского

Екатеринбург, Егор Акулинин

