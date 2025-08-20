В Свердловской области стартовал процесс по делу о мумии в подземелье

В Каменске-Уральском перед судом предстал Максим Попов. Мужчина обвиняется в краже и убийстве сожительницы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, весной 2024 года Попов с подругой устроились на работу сторожами в коллективный сад. Работникам выделили дом для проживания. Спустя некоторое время садоводы заметили, что женщина-сторож исчезла, а вскоре пропал и Максим.

Осенью новые сторожа, которых поселили в тот же дом, обнаружили в погребе мумию; как позже выяснилось, труп принадлежал пропавшей сожительнице Максима.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Подсудимый заявил, что не признает вину в убийстве сожительницы. Сегодня суд продлил на 6 месяцев меру пресечения Попову. Он останется под стражей по 30 января 2026 года. Следующее судебное заседание назначено на 30 сентября. Суд приступит к допросу свидетелей.

Фото: Красногорский суд Каменска-Уральского

Каменск-Уральский, Егор Акулинин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube