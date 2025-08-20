В Пионерском изменят маршруты общественного транспорта из-за ремонта теплотрассы

В Пионерском районе на этой неделе изменится движение общественного транспорта из-за ремонта тепловых сетей на улице Смазчиков. Так, трамваи № 5, 12, 16, 20 и 23 не будут ходить от «Пионерской» до «Блюхера» с 00:00 22 августа до 05:00 27 августа. Также будет закрыто движение от «Пионерской» до конечной станции «Академическая» для троллейбуса № 32 с 00:00 22 августа до 05:00 1 сентября.

В мэрии рассказали, как изменятся схемы маршрутов:

– трамвай № 5, не доезжая до остановки «Пионерская», повернет на улицу Луначарского и поедет дальше по Ленина, Гагарина и Блюхера;

– трамвай № 12 от Дворца спорта будет двигаться по Московской, Челюскинцев, Луначарского, Ленина, Гагарина, Малышева, Сыромолотова. В обратном направлении после улицы Гагарина он свернет на Ленина и поедет по Луначарского, Куйбышева и далее по обычному маршруту;

– трамвай № 16 не будет делать круг после «Оперного театра», а развернется у гостиницы «Исеть» и поедет в обратном направлении;

– трамвай № 20 после «Киностудии» свернет на Ленина;

– трамвай № 23 также объедет перекрытый участок по Луначарского и Ленина;

– троллейбус № 32 полностью изменит маршрут: после «1-го километра» он поедет по Свердлова, Карла Либкнехта, Малышева, Мира, Первомайской, Студенческой.

После завершения работ элементы благоустройства восстановят.

