Среда, 20 августа 2025, 13:40 мск

Екатеринбург

Пропавшего пенсионера нашли в траве – он пролежал там три дня

В Екатеринбурге сотрудники «РМК Поиск» нашли пожилого мужчину, который приехал из Ревды и пропал. 74-летний пенсионер не выходил на связь с родственниками, те забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.

Мужчину нашли по камерам наблюдения – те засняли, как пенсионер перешел дорогу и упал в высокую траву. «Он пролежал там три дня», – сообщили в поисковом отряде, уточнив, что пожилой уралец выжил.

Ему вызвали скорую помощь, сейчас он находится в медучреждении.

Екатеринбург, Елена Сычева

