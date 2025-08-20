Врачи не смогли сохранить руку ребенку, застрявшему в эскалаторе

Несмотря на усилия врачей, сохранить кисть двухлетнему малышу, рука которого попала в эскалатор в ТЦ «Ботаника молл», не удалось. Кости были сильно раздроблены. «Рука была нежизнеспособна. Мальчик наш в реанимации. Мы все еще не можем к нему попасть. Информацию от врачей узнаем по телефону», – сообщил «КП-Екатеринбург» папа мальчика.

Напомним, ужасное ЧП произошло вчера вечером: женщина с двумя малышами пришла в торговый центр, детей держала за руки, на мгновение отвлеклась и потеряла одного ребенка из виду. Точно пока неизвестно, что именно произошло, однако рука мальчика оказалась зажата эскалатором, произошла травматическая ампутация. Прибывшая на место скорая (через 7 минут), увезла ребенка и поврежденную конечность в больницу.

Сейчас по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Оно находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube