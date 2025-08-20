Суд по делу замдиректора Ельцин-центра о дискредитации ВС РФ попросили перенести в Москву

Сегодня в Верх-Исетском суде Екатеринбурга начали рассматривать дело об административном правонарушении в отношении заместителя исполнительного директора Ельцин-центра Людмилы Телень. Ее обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ – якобы она сделала репост чужого сообщения, осуждающего СВО. Как выяснилось в суде, сообщение, за которое судят Людмилу Телень, было репостом сообщения дочери Ельцина Татьяны Юмашевой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседание явился только адвокат Телень Михаил Бирюков, сама она не пришла. Защитник ходатайствовал о рассмотрении дела по месту жительства ответчика и сообщил, что Телень просит рассмотреть дело в Москве, где она и находилась, когда написала пост, за который ее и привлекают к ответственности. В качестве доказательства она через адвоката представила справку о нахождении в тот день на рабочем месте в Москве.

Судья Гейгер, рассмотрев ходатайство, отказала в переносе дела в Москву.

Адвокат же потребовал провести лингвистическую экспертизу, заявив, что Людмила Телень не писала сама это сообщение, а сделала репост, но это ходатайство было отклонено. Кроме того, он подал ходатайство о прекращении дела об административном правонарушении за истечением срока давности, так как 90 суток уже прошло, и предоставил на свою подзащитную положительную характеристику.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

