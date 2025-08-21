Школьный учитель математики отдал мошенникам более 10 млн рублей

В полицию Екатеринбурга обратился 37-летний учитель математики. Мужчина заявил, что неизвестные дистанционно похитили у него 10 млн 197 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, все началось с банального звонка в мессенджере якобы от представителя ФСБ. Сначала лжесиловик сообщил о неких утечках «персональных данных» сотрудников детского загородного лагеря, в котором ранее работал потерпевший. Когда жертва поверила легенде, в дело вступили другие «сотрудники», пояснившие, что деньги со счета учителя уходят на Украину.

Педагог поверил и начал в экстренном порядке переводить деньги на указанные мошенниками счета. Исчерпав личные накопления, педагог взял несколько кредитов, а также занял почти 2 млн у знакомых. Избавившись от наличных, мужчина наконец-то решил посвятить в ситуацию свою мать. Она и объяснила сыну, что он стал жертвой мошенничества.

Екатеринбург, Елена Владимирова

