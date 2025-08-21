Екатеринбуржец вместо бытовой техники получил в посылке пластиковую бутылку

Житель Екатеринбурга купил в интернет-магазине мультистайлер – прибор для укладки волос стоимостью 47 999 рублей. Товар был доставлен курьером, покупатель оценил внешний вид упаковки и отпустил доставщика до вскрытия посылки. Мужчина решил снять процесс распаковки на видео для соцсетей. Однако внутри вместо мультистайлера оказалась пластиковая бутылка с жидкостью, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Покупатель долго пытался решить проблему с продавцом – вернуть деньги или обменять бутылку на заказанную технику. И магазин («Мегамаркет»), и продавец (ООО «Умный Ритейл») отказали ему. Екатеринбуржец обратился в консультационный пункт РПН для потребителей, и специалисты подготовили исковое заявление в суд.

По решению суда продавец должен исполнить условия договора купли-продажи и поставить мультистайлер потребителю, а также выплатить штраф, неустойку и компенсацию морального вреда на общую сумму 35 тысяч рублей. В качестве доказательства в суде мужчина использовал видео с распаковкой, которое снимал для соцсетей.

