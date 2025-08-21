Екатеринбурженка пыталась вывезти стратегически значимую партию черной икры в Грузию

Таможенники в Кольцово задержали 25-летнюю екатеринбурженку, которая пыталась провезти в багаже килограмм черной икры. Как оказалось, девушка купила ее за 40 тысяч рублей на Шарташском рынке, чтобы подарить родственникам. Про ограничения на вывоз деликатеса из страны она не знала.

«Осетровая икра является стратегическим ресурсом. Вывезти из страны осетровую или черную икру для личных нужд разрешено в количестве не более 250 граммов на человека в специально маркированной заводской упаковке, а также любой товар животного происхождения обязательно должен быть в заводской упаковке», – пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик.

На женщину возбудили дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию», а также по ст. 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение ограничений при вывозе товаров».

Екатеринбург, Елена Сычева

