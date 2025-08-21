В Свердловской области банкомат отнял у женщины 200 тысяч рублей

В марте 2024 года жительница Свердловской области открыла банковский счет. Она хотела положить скопившиеся у нее наличные в банк, для этого поехала в отделение ВТБ в Верхней Пышме. Кассовое обслуживание в отделении не было предусмотрено, поэтому женщина при помощи сотрудника банка зачислила 200 тысяч рублей на счет через банкомат. Аппарат принял все средства, однако, согласно чекам, на счет они не поступили, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

В тот же день женщина обратилась с заявлением о возврате денег в банк, где ей было отказано; затем отказ пришел из Центрального банка РФ. После этого она подала иск в Верхнепышминский городской суд, в котором просила взыскать с банка ВТБ не зачисленные на ее счет 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в том же размере и штраф.

На судебном заседании представители банка пояснили, что они провели плановую инкассацию и сбоев не обнаружили. Суд счел, что женщина не предъявила доказательств того, что она внесла указанную сумму в банкомат. В возврате средств было отказано.

Женщина пошла дальше и подала апелляцию в Свердловский областной суд. На рассмотрении дела было установлено, что банк провел инкассацию только спустя 9 дней после заявления свердловчанки. Ни суд первой инстанции, ни банк не учли, что во время зачисления средств на экране банкомата появилось оповещение о сбое.

Решение было изменено. Суд взыскал с банка ВТБ в пользу женщины 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей и штраф – 102 500 рублей. Всего – 307 500 рублей.

Верхняя Пышма, Егор Акулинин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube