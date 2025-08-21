В Академическом открыли здание районной администрации в стиле неоклассицизма (ФОТО, ВИДЕО)

В Академическом сегодня состоялось торжественное открытие новой районной администрации. Трехэтажное здание выполнено в неоклассическом стиле, а входную группу украшает арт-объект «Молодость». Она изображена в виде девушки, которую окружают дети, занятые спортом и творчеством.

В Академическом открыли здание администрации

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал новое здание «сердцем Академического района». Он подчеркнул, что было необходимо создать достойные условия работы для действующей районной администрации, которая до этого ютилась в двух строительных вагончиках. Теперь сотрудники разместятся в просторном здании на 3800 квадратных метрах, в котором оборудовано 131 рабочее место. Помимо районной администрации там разместятся служба заказчика, управление образования и территориальная избирательная комиссия.

«Шаг за шагом мы наполняем Академический административной инфраструктурой. Впервые в новейшей истории России с нуля формируется новый район. При проектировании сооружения архитекторы руководствовались принципом клиентоцентричности, чтобы жители района могли максимально комфортно и удобно посещать администрацию и решать свои вопросы», – отметил мэр.

Полукруглое здание администрации увенчано башней с часами. На высоте 44,4 метра развевается российский флаг. Внутри помимо кабинетов есть просторный актовый зал на 200 мест для торжественных приемов и собраний жителей. Холл первого этажа станет площадкой для новогодних елок и общественных мероприятий. Для маломобильных граждан предусмотрен лифт. Здание было построено компанией «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») – основателем и девелопером района. Работы продолжались чуть больше года.

«Объект получился даже лучше, чем он выглядел в проектной документации. У нас были обсуждения, в какой стилистике должно быть здание – классической или современной. Победила концепция классицизма. Башенка с часами придает сходство с городской ратушей, и в целом новая администрация хорошо вписывается в архитектурный ансамбль центра Академического района, где по соседству находятся храм Святых божиих строителей, Преображенский парк и пруд», – рассказал генеральный директор АО «СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Академический стал самостоятельным административным районом Екатеринбурга в октябре 2021 года. Сейчас в нем проживают 170 тысяч человек. В новом здании администрации уже открыт прием жителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

