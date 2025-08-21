Главврачам придется найти деньги на защиту от БПЛА

Больницы должны будут усилить меры антитеррористической защищенности, в частности, некоторым из них придется устанавливать защиту от БПЛА – таковы обновленные требования, закрепленные в постановлении правительства РФ. Так, больницам, которые относятся к первой категории, нужно будет устанавливать защиту от БПЛА, а также «инженерно-технические средства защиты» от атак беспилотников. Проще всего будет медучреждениям третьей категории – там нужна будет только система видеонаблюдения с возможностью хранения записей с камер не менее месяца. Источники агентства в минздраве уточнили, что новые требования придется выполнять, скорее всего, за счет текущих бюджетов медучреждений – деньги придется искать главврачам.

Как отмечает «Новый День», сам документ был опубликован еще в 2017 году, а сейчас к нему вышли актуальные дополнения. Исходный нормативный акт предполагает деление всех объектов здравоохранения на категории, в зависимости от того, что есть на территории. Например, к потенциально опасным элементам относятся газовые котельные или кислородные станции. Решение о том, к какой из категории относится больница или поликлиника, принимает комиссия – например, к четвертой относятся объекты здравоохранения, где потенциальное число жертв теракта составляет менее 50 человек, а к первой – более 1000. Причем информация о том, к какой категории относится то или иное медучреждение, считается закрытой.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube