Стало известно, как будет выглядеть легендарный КРК «Уралец» после реконструкции

Легендарный КРК «Уралец», который много лет был домашней ареной для ХК «Автомобилист», кардинально изменится – и снаружи, и внутри. Сейчас там проводят работы, реконструкцию ведет РМК, в обновленном объекте будет крытая арена для падела. Причем осенью там должны пройти первые соревнования.

Снаружи уже смонтирован большой медиафасад длиной 104 метра и высотой 12 метров, появятся и два боковых – выходящих на Шейнкмана и 8 Марта, однако их смонтируют к концу года.

Внутри чаши смонтируют шесть площадок для игры в падел, обновят места для зрителей. Плюс в здании появится кафе, зоны отдыха и детская игровая.

Рендеры проекта предоставлены пресс-службой РМК

Екатеринбург, Елена Сычева

