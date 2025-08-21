К воскресенью на Урале потеплеет до +25

Циклон, из-за которого на этой неделе в Свердловской области шли сильные дожди, уже покинул Урал. В ближайшие дни погода станет более теплой и сухой. Как сообщает Уральский гидрометцентр, в пятницу, 22 августа ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь, ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

В субботу ненадолго похолодает до 16-21°, но в воскресенье снова станет теплее. Подоспеет антициклон, который принесет порцию тепла с Поволжья. В начале следующей недели 25 августа преимущественно сухо и тепло: ночью 11-16°, днем 21-26°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

