«Помоечная морфа», – орнитолог объяснила, почему в Екатеринбурге расплодились черные голуби

В Екатеринбурге жители все чаще стали обращать внимание на голубей черного окраса. Они не такие, как обычные сизые: мельче размером, малоподвижны и плохо летают. Почему появились эти птицы и в чем их особенности, рассказала «Новому Дню» орнитолог и бердвотчер Нина Садыкова.

По ее словам, эти птицы не являются каким-то отдельным видом или результатом генетической мутации. Это все те же голуби, которые приспособились к жизни в городской среде. Они остаются в мегаполисе, потому что находят здесь необходимое для пропитания количество пищевых отходов, которое невозможно отыскать в естественной среде за городом. «Это так называемая городская или «помоечная» морфа (внутривидовая группировка, обладающая своеобразными чертами внешности). В городской среде преимуществом обладают не те особи, которые хорошо летают и предпочитают кормиться зерном, а те, которые довольствуются отходами с ближайшей помойки», – отмечает орнитолог.

Черные голуби более устойчивы к городскому загрязнению. Их темный окрас прямо намекает на это: пигменты в оперении могут накапливать тяжелые металлы, тем самым очищая от них организм птицы. Кроме того, этим голубям из-за малоподвижного образа жизни достались черты, которые в городе совершенно не нужны. К примеру, развитая грудная мускулатура, которая была бы полезна в дикой природе. Но когда еда всегда рядом, такая особенность стала для них бесполезной.

Как заметила Нина Садыкова, эти птицы – яркий пример того, как работает микроэволюция в городе. Голубям здесь уже не нужно бороться за выживание: помойка всегда рядом, а значит, и еда доступна без усилий. «В общем, это один из наиболее хорошо изученных примеров микроэволюции, происходящей прямо сейчас. Городская среда производит естественный отбор голубей с таким вот набором признаков (мелковатые, темные, не склонные далеко летать), поскольку для жизни на чердаке поблизости от городской помойки это годится», – добавила специалист.

Екатеринбург

