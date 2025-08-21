российское информационное агентство 18+

На борту рейса Екатеринбург – Сочи скончался пассажир

Сегодня, 21 августа, во время выполнения рейса «Уральских авиалиний» U6-185 по маршруту Москва – Сочи 56-летний пассажир внезапно потерял сознание.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, экипаж тут же приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий, а командир воздушного судна принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту Минеральные Воды и вызвал реанимационную бригаду.

К сожалению, мужчина скончался. Медицинские работники, прибывшие на борт, констатировали смерть пассажира.

Екатеринбург, Елена Владимирова

