Мать ищет самокатчицу, сбившую ее дочь и скрывшуюся (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге женщина ищет самокатчицу, сбившую ее дочь на тротуаре на улице 8 Марта, а затем сразу уехавшую. Инцидент произошел вчера утром.

«Она сбила мою Леру и с каменным лицом поехала дальше. Сбила сильно, на видео запечатлен момент икс и как Лера потом лежит на асфальте еще 15 секунд, пока ее не поднял парень, что остановился помочь. Хочу посмотреть даме в глаза и узнать, сколько будет стоить мастер-класс по по….у. Ну и если вам знаком ее стан и профиль,

передайте, пожалуйста, ей большой привет и что если вдруг она спустя время одумалась и осознала произошедшее, я с радостью дам контакт потерпевшей, чтобы дать возможность все таки как минимум извиниться», – рассказала мать пострадавшей Алена.

Также она ищет молодого человека, который также ехал на самокате, но остановился и помог пострадавшей девочке. «Очень хочется пожать руку и отблагодарить», – добавила мать пострадавшей.

Представители сервиса Whoosh, которым пользовалась девушка, сбившая пешехода, пообещали «виновную найти и во всем разобраться».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube