Энергетики на 3 недели перекроют улицу Мраморскую

Специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроют движение транспорта по улице Мраморской вблизи строений № 4 и 6 с 26 августа по 15 октября.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с реконструкцией тепловой сети. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.
Объехать зону перекрытия можно по переулку Каслинскому – улицам Гастелло и Дальневосточной.
Общественный транспорт по этой улице не ходит.
Екатеринбург, Елена Владимирова
