На Средний Урал завезли 20 тонн нектаринов

В Свердловскую область из Китая завезли 20,2 тонны нектаринов. Партия поступила на плодоовощную базу Екатеринбурга.

Как отметили в региональном управлении Россельхознадзора, вредителей в плодах специалисты не нашли. Продукция допущена к продаже.

«Импортные фрукты ввезены в сопровождении фитосанитарного сертификата. От продукции были отобраны пробы. После проведенных исследований в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» в нектаринах карантинные объекты не обнаружены. Продукция разрешена к реализации», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

