Мужчина получил 5 лет колонии за попытку дать взятку гаишнику

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу 31-летнего екатеринбуржца, который пытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции.

В декабре 2024 года мужчину на автомобиле оставил патруль ДПС. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Однако подсудимый, чтобы избежать ответственности, предложил гаишнику взятку – 300 тысяч рублей. После того как полицейский отказался, водитель положил в подстаканник патрульного автомобиля 27 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере». Суд назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

