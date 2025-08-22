В Свердловскую область придет тепло

В этот уикенд на Средний Урал придет теплый антициклон с юго-западными ветрами. Температура прогреется до +26 градусов.

По данным Уральского гидрометцентра, 22-23 августа будет переменная облачность. Небольшие дожди возможны лишь в западных и северных районах. В субботу ветер усилится до 14 м/с.

В начале следующей недели, 25 августа, будет тепло и сухо: ночью +11…+16 °C, днем +21…+26°.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube