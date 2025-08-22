В уральском лесу нашли артиллерийский снаряд

В лесу вдоль Серовского тракта 21 августа обнаружили артиллерийский снаряд.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по УрФО, на место были направлены сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Малахит». Специалисты тщательно изучили находку и установили, что это боевой артиллерийский снаряд калибра 152 мм, пролежавший в лесу достаточно длительное время, так как он поддался коррозии.

Боеприпас с соблюдением всех мер безопасности был на спецавтомобиле транспортирован на полигон и уничтожен взрывотехниками с помощью накладного заряда.

Участок, где была обнаружена опасная находка, обследовали сотрудники спецподразделения Росгвардии, но больше ничего опасного там не нашли.

Серов, Елена Владимирова

