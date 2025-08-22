Семьи тагильских металлургов будут лечиться в новом медицинском центре

На ЕВРАЗ НТМК открылся новый лечебный центр амбулаторной помощи, который позволит металлургам оперативно получить квалифицированную медицинскую помощь, а также пройти необходимое обследование и лечение без отрыва от работы.

Инвестиции в капитальный ремонт здания и кабинетов центра, а также в приобретение современного медицинского оборудования составили около 26 млн рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа.

Металлурги ЕВРАЗ НТМК смогут сделать в лечебном центре ультразвуковые исследования, электрокардиограмму, поставить холтер для проверки работы сердца, измерить артериальное давление. Оборудование позволяет проводить лабораторные исследования: общий и биохимический анализ крови, иммунологические исследования. Также будет работать физиотерапевтический кабинет.

Медицинский центр рассчитан на 4,5 тысячи амбулаторных приемов ежегодно, до 10 000 различных исследований; до 20 000 физиотерапевтических процедур. Медицинская помощь будет оказываться в рамках программы ДМС работникам ЕВРАЗ НТМК, работникам предприятий в контуре ЕВРАЗа, родственникам работников.

Всего 2025 году ЕВРАЗ направит на развитие социальных программ для сотрудников 3,2 млрд рублей. В частности, вложения в программу «Здоровье» вырастут вдвое, до 1 млрд рублей.

«Мы выстраиваем эффективную систему заботы о наших сотрудниках. В 2025 году компания обеспечила всех сотрудников предприятий полисом ДМС со страховым покрытием 150 тыс. руб. в год на каждого, – отметил вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов. – Каждый работник обеспечен полисом ДМС, работникам доступны улучшенные профессиональные медосмотры с расширенным перечнем исследований для выявления заболеваний на ранних стадиях. Компания сохраняет систему страхования работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний».

Отметим, что ЕВРАЗ ­– один из ключевых работодателей в регионах присутствия. Согласно исследованию ANCOR, в 2025 году ЕВРАЗ вошел в число лидеров по привлекательности и узнаваемости среди промышленных компаний Кемеровской и Свердловской областей. В 2025 году компания дважды повысила заработную плату сотрудникам: в январе и в мае. Суммарно в этом году она выросла на 10%. Также ЕВРАЗ ведет работу по улучшению системы питания, расширению финансирования жилищной программы.

Нижний Тагил, Елена Васильева

