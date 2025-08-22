В разгар уборки урожая в аграрном районе отключили газ

В одном из основных аграрных муниципалитетов Свердловской области, Ирбитском районе, в разгар уборочной кампании отключили газ. Из-за этого на нескольких сельскохозяйственных предприятиях остановились зерносушилки.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора Денис Паслер. Он подчеркнул, что с учетом дождливой погоды при неработающих сушилках все собранное зерно может быстро сгнить. При этом ни в минАПК, ни в администрации района о предстоящем отключении газа не знали. Ближе к ночи аграрии сами дозвонились до врио губернатора и пожаловались на проблему.

«Министерства должны знать все, что происходит в территориях, чтобы оперативно управлять ситуацией, а не получать информацию, когда люди уже стали заложниками обстоятельств», – подчеркнул Паслер.

Ирбит, Елена Владимирова

