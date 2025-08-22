В Верхней Пышме отметили День Государственного Флага (ФОТО)

В Верхней Пышме День государственного флага отметили в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» и на территории Дворца самбо и единоборств.

Как рассказал депутат заксо Алексей Свалов, в лагере этот праздник отмечают ежегодно. Дети готовят песни и танцы, проводят викторины. Специально для этого праздника руководство «Медной горки» приобрело двадцатиметровый флаг России, который школьники, прежде чем поднять на флагштоке, торжественно выносят на руках.

На территории Дворца самбо и единоборств сегодня установили новый флагшток с российским триколором. Теперь флаг будет торжественно подниматься перед началом всех официальных спортивных мероприятий.

В церемонии приняли участие более 300 воспитанников спортивной школы «Единоборств», ветераны СВО. Гимн России исполнил образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации.

В качестве почетного гостя на событии присутствовал ветеран СВО Амир Мурзаханов. «Вот когда находишься перед глазами твоих врагов, и за тобой никого кроме знамени, ты начинаешь понимать, что это твоя родина. За этим полотном, за этим полотнищем живут твои дети. И враг туда пройдет только после того, когда убьет меня. Другого варианта нет», – отметил он.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

