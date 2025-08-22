В Краснотурьинске спасли новорожденного массой меньше 900 граммов

Краснотурьинские и екатеринбургские медики спасли новорожденного ребенка массой всего 875 граммов.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, три месяца назад бригада скорой помощи экстренно доставила 38-летнюю женщину на 25-й неделе беременности в межмуниципальный перинатальный центр в Краснотурьинске. По медицинским показаниям было принято решение о неотложном проведении родов. Малыш массой 875 граммов находился в крайне тяжелом состоянии, но слаженная работа врачей роддома и детской реанимации Краснотурьинской городской больницы позволила стабилизировать его основные физиологические показатели. Новый аппарат ИВЛ помог малышу дышать.

На третьи сутки жизни ребенка вертолет ТЦМК доставил его в отделение реанимации новорожденных и недоношенных детей № 1 ОДКБ. Мальчика дополнительно обследовали, подтвердив необходимость операции.

«У пациента был некротический энтероколит. Это тяжелое заболевание периода новорожденности. Как правило, оно развивается в первые недели после рождения и чаще всего встречается у недоношенных младенцев с низким весом при рождении», – рассказали специалисты ОДКБ.

Мальчику в несколько этапов провели высокотехнологичную операцию, которая ввиду очень маленького объема брюшной полости и незрелости всех органов и систем потребовала от детских анестезиологов-реаниматологов и хирургов ювелирной точности. После стабилизации состояния малыша выхаживали специалисты отделения патологии новорожденных и недоношенных детей № 2, где в течение месяца он активно рос, научился самостоятельно сосать и смог отказаться от дополнительного кислородного сопровождения. Спустя еще месяц, когда мальчик набрался сил, хирурги провели второй этап оперативного вмешательства и, убедившись, что лечение прошло успешно, выписали ребенка домой. За три месяца лечения и наблюдения масса тела малыша увеличилась в 2,5 раза.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube