Смертельное ДТП на ЕКАД: «газель» сбила пешехода на проезжей части

Сегодня в 14 часов на 88-м километре ЕКАД водитель «газели» сбил насмерть 26-летнего пешехода, находившегося прямо на проезжей части.

Автоинспекторы установили, что за рулем машины был 64-летний мужчина с 37-летним стажем вождения. В момент ДТП он был трезв. В каком состоянии находился на дороге пешеход, покажет экспертиза.

В настоящий момент органы внутренних дел проводят расследование, сообщили в пресс-службе облГАИ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

