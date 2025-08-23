Женщина в хиджабе ударила шалившего в поликлинике ребенка палкой. Возбуждено дело

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль разбирательства с ситуацией, в которой женщина в хиджабе ударила чужого ребенка в поликлинике – ей не понравилось, что девочка шалила.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Глава СК России дал поручение руководителю следственного управления по Свердловской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе следкома.

О ситуации рассказали несколько пабликов в «ВК» и Telegram. По их данным, все случилось еще 11 августа. Местная жительница привела ребенка на прием к врачу, шестилетняя девочка не сидела в очереди, а играла в коридоре. Это не понравилось находившейся там же женщине в черном хиджабе. Она сначала ударила чужого ребенка рукой, а затем палкой, заявив матери, что ее дочь плохо себя ведет. Мама девочки написала заявление в полицию, сообщает «Царьград».

Екатеринбург, Елена Сычева

