В Екатеринбурге наступил последний жаркий день

Сегодняшний день, по прогнозам синоптиков, станет самым теплым в этом месяце и последним в этом году по-настоящему летним.
Как сообщает Гидрометцентр, днем воздух прогреется до +23...+28 °C.
Завтра будет облачно, местами умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью +13...+18°, днем +19...+24°. Такая же погода будет и послезавтра.
Екатеринбург, Елена Владимирова
