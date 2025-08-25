В Екатеринбурге наступил последний жаркий день

Сегодняшний день, по прогнозам синоптиков, станет самым теплым в этом месяце и последним в этом году по-настоящему летним.

Как сообщает Гидрометцентр, днем воздух прогреется до +23...+28 °C.

Завтра будет облачно, местами умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью +13...+18°, днем +19...+24°. Такая же погода будет и послезавтра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

