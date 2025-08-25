Парочка на самокате сбила пенсионерку

Еще одной жертвой гонщиков на самокатах стала пенсионерка в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга.

Как сообщает телекомпания «4 канал», женщина шла из магазина с большим пакетом продуктов, когда на нее со спины налетел самокатчик, который ехал не один. Пенсионерка упала на колени, а мужчина с пассажиркой вместо помощи стали угрожать.

«Шла по тротуару из магазина с полной сумкой. Меня сзади сбил самокатчик-мужчина, он ехал вдвоем с женщиной на одном самокате. Сбили, я упала на колени, пакет с продуктами полетел, повредила руку и ногу. Когда хотела достать телефон, чтобы их снять, начали мне угрожать: «Что еще тебе сделать?!» – рассказала потерпевшая.

Парочка была на одном самокате компании «Яндекс», наезд произошел около 19:00 недалеко от остановки «Бульвар Малахова».

Екатеринбург

