Понедельник, 25 августа 2025, 09:57 мск

Екатеринбург

Женщина получила 900 тысяч рублей для несуществующего ребенка

Супружеская пара из Екатеринбурга осуждена за получение пособий на несуществующего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, супруги задумали аферу еще в 2016 году. Женщина заказала у пока не установленного лица поддельное свидетельство о рождении ребенка, а потом ее муж обратился в уполномоченные органы с целью незаконного получения пособия.

В результате незаконных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 900 тыс. руб. Осужденные полностью признали вину, в содеянном раскаялись.

Верх-Исетский районный суд назначил обоим наказание в виде 1 года лишения свободы.

Женщина останется на свободе до достижения ее реальным ребенком 14-летнего возраста.

Екатеринбург, Елена Владимирова

