Рейсы в Турцию и Египет перенесли на 9 часов

Пассажиры Кольцово 9 часов ждут вылета в Анталью и Шарм-Эль-Шейх. Информация о задержке отображена на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.
Самолет South Wind в турецкий курорт должен был вылететь еще в 04:30, но его перенесли на 13:20.
Кроме того, рейс UJ-722 авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Египет вылетит в 14:25 вместо 05:35. В настоящий момент на него объявлена регистрация.
Екатеринбург, Дарья Деменева
