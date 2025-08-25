Рейсы в Турцию и Египет перенесли на 9 часов

Пассажиры Кольцово 9 часов ждут вылета в Анталью и Шарм-Эль-Шейх. Информация о задержке отображена на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Самолет South Wind в турецкий курорт должен был вылететь еще в 04:30, но его перенесли на 13:20.

Кроме того, рейс UJ-722 авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Египет вылетит в 14:25 вместо 05:35. В настоящий момент на него объявлена регистрация.

Екатеринбург, Дарья Деменева

