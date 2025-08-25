Две подруги попали в аварию, снимая контент для соцсетей

В Свердловской области две женщины устроили ДТП, снимая рискованный трюк для социальных сетей. Авария произошла в ночь на 24 августа в 00:05 на 3-м километре автодороги Сысерть – Полевской, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

За рулем автомобиля KIA находилась 35-летняя екатеринбурженка, не имеющая водительских прав. На переднем пассажирском сиденье ехала ее 33-летняя подруга, которая во время движения снимала видео. В какой-то момент пассажирка открыла дверь машины, чтобы продолжить съемку, и, поскольку была не пристегнута ремнем, выпала на дорогу. Подруга за рулем от испуга не справилась с управлением и съехала на обочину в кусты. В результате аварии пассажирку госпитализировали с травмами, водитель не пострадала.

На автоледи было составлено пять административных протоколов: за вождение без прав; за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью; за отказ от прохождения освидетельствования на опьянение; за управление автомобилем с тонировкой; за отсутствие полиса ОСАГО.

В отношении 33-летней пассажирки возбуждено дело по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ – за непристегнутый ремень безопасности. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

