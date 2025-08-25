18-летний парень тяжело ранил родственника, пока ждал суда под домашним арестом

В Первоуральске осужден 18-летний местный житель, который чуть не убил двух человек. Причем второе преступление он совершил, находясь под домашним арестом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, первый инцидент произошел 1 февраля 2024 года. Молодой человек пьянствовал дома с другом и двумя девушками. Затем парни поссорились, и гости пошли домой. Осужденный взял на кухне нож, догнал друга на улице и дважды ударил в грудь.

В этот момент бабушка осужденного забрала у него нож, а самого увела домой. Потерпевший выжил благодаря помощи проезжавшего мимо водителя, который, увидев молодого человека лежащим без сознания на дороге, подобрал его и довез до местной больницы.

На напавшего возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест. В ночь с 8 на 9 марта он отмечал с родными Международный женский день. В ходе употребления спиртного возникла ссора, юноша вновь взял кухонный нож и нанес им несколько ранений одному из родственников.

Опомнившись, молодой человек попросил вызвать пострадавшему скорую помощь, которая и сообщила о происшедшем сотрудникам полиции. Суд приговорил агрессора к 5 годам колонии.

Первоуральск, Елена Владимирова

