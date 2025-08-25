Екатеринбурженка чуть не умерла из-за диеты и снова начала худеть

В отделение неврологии Городской клинической больницы № 14 Екатеринбурга экстренно поступила женщина с ярко выраженным ишемическим инсультом. В погоне за быстрым снижением веса пациентка полностью отказалась от привычного питания, вместо которого принимала биодобавки в виде порошков. Такой рацион привел к катастрофическому дефициту жизненно важных микроэлементов, жидкости и нарушению функций организма, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Врачи смогли спасти пациентку, ее состояние было стабилизировано. Женщину выписали с рекомендациями о необходимости возврата к сбалансированному натуральному питанию и наблюдению у специалистов. Однако урок не был усвоен: спустя несколько недель женщина вновь была госпитализирована в ГКБ № 14, но уже с инфарктом головного мозга. Как выяснилось, она возобновила опасную диету. Врачи вновь смогли восстановить ее здоровье. Спасенную женщину выписали через неделю. Теперь родственникам предстоит пристально наблюдать за питанием любительницы рисковать собой в погоне за стройностью.

«Этот случай – крайне показательный и печальный пример безответственного отношения к собственному здоровью. Необходимо понимать: биодобавки и порошки могут быть временным решением в исключительных ситуациях, но организм человека эволюционно настроен на кусковое питание, для этого нам даны зубы и сложный пищеварительный тракт. Искусственный рацион неизбежно приводит к сосудистым катастрофам, что мы и наблюдали у пациентки», – рассказала врач-невролог ГКБ № 14 Светлана Дёмина.

Уральские врачи настоятельно рекомендуют всем свердловчанам учиться на чужих ошибках и не увлекаться радикальными диетами без консультации врача.

Екатеринбург, «Новый День», Егор Акулинин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube