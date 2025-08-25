Банк, атаковавший клиента звонками, выплатил ему 100 тысяч

С заявлением в ГУФССП России обратился житель Дегтярска Свердловской области. Мужчина взял кредит в банке, но вскоре по нему образовалась задолженность. После этого на телефон мужчины стали поступать звонки с требованием погасить долг. За пару месяцев ему пришло более 170 звонков и СМС, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Судебные приставы начали проверку, в ходе которой выяснили, что банк осуществлял свою деятельность, нарушая федеральный закон. Предоставленная банком информация не совпадала с детализацией звонков, что указывает на попытку сокрытия административного правонарушения.

Банк привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100 тыс. рублей. Вся сумма мужчине была выплачена.

Екатеринбург, «Новый День», Егор Акулинин

